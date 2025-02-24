Ceren Gündoğdu’dan ruha dokunan bir albüm: Işık Olur Gözlerin  

Albümün lansmanı, geçtiğimiz akşam İstanbul’un gözde noktalarından Teşvikiye’de müzik dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Ceren Gündoğdu, albümde yer alan şarkılarını ilk kez canlı olarak seslendirerek, büyüleyici akustik performansıyla dinleyicileri adeta büyüledi.

LİRİK POP’UN YENİ SESİ!

Ceren Gündoğdu, önceki çalışmalarında olduğu gibi bu albümde de şarkı sözlerinde derin anlamlar, nostaljik tınılar ve modern pop ezgilerini bir araya getirerek “lirik pop” olarak adlandırdığı kendine özgü bir müzik tarzı sunuyor.

12 şarkıdan oluşan albümde 11 şarkının söz yazarı olan sanatçı, müzikseverlerin büyük ilgiyle karşıladığı “Beni Affet” ve “Kapı” şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Şimdi ise “Işık Olur Gözlerin” albümüyle dinleyicileri daha da derin bir müzikal yolculuğa çıkarıyor.

Ceren Gündoğdu “İncinmiş tüm kalplere söylemek istediğim bir ninni bu albüm. Kapınıza birer birer bırakıyorum şarkılarımı, zor anlarınızda ve mutlu günlerinizde eşlikçiniz olmalarını dileyerek.” diyor.