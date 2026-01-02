Ceren–Emir Benderlioğlu Ailesi'nden Şile’de kar keyfi

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında sergiledikleri düet performansıyla büyük beğeni toplayan Ceren ve Emir Benderlioğlu çifti, yoğun geçen günlerin ardından soluğu Şile’de aldı.



Ünlü çift, kızları Nur ile birlikte karın tadını çıkararak keyifli anlar yaşadı.



Ailece kar topu oynayan ve doğayla iç içe vakit geçiren Benderlioğlu ailesi, objektiflere neşeli ve renkli görüntüler verdi. Samimi halleriyle dikkat çeken çift, kış tatilinden paylaştıkları karelerle de hayranlarından ilgi gördü.



Mutlu aile tablosu çizen Ceren–Emir Benderlioğlu çifti, Şile’deki kar keyfiyle yeni yıla enerjik bir başlangıç yaptı.