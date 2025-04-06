Ceren Benderlioğlu'ndan anlamlı dövme

Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Irmak karakteriyle beğeni toplayan başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu, kızı Nur’un üç yıl önce çizdiği yara bandı figürlerini beline dövme yaptırarak duygu yüklü bir anıya dönüştürdü.

Dövme sırasında eşi Emir Benderlioğlu elini bir an olsun bırakmazken, Ceren Benderlioğlu’nun sosyal medyada yaptığı paylaşım takipçilerini derinden etkiledi.

“Yara bandı ailesi, birbirinin kabuğuna değil, kanayan yerine dokunur. Acıyı saklamaz, sarar; suskunluğu sevgiyle onarır. Birlikte kanar, birlikte kabuk bağlar. İyileşmek bir kader değil, bir seçim olur onlar için.” sözleriyle dövmenin anlamını dile getiren oyuncu, kızının küçük yaşta çizdiği bu figürü bedeninde ölümsüzleştirdi.

Dövme anına ait kareleri takipçileriyle paylaşan Benderlioğlu’na sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum geldi.