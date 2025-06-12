Cerem Onurluer rüzgarı  

Azka’da Cerem Onurluer rüzgarı! Güçlü sesi ve şıklığıyla büyüledi. İşte detaylar...

Türk müziğinin sevilen genç seslerinden Cerem Onurluer, Kurban Bayramı’nın son gününde Bodrum’un gözde mekanlarından Azka Otelde sahne aldı.


Güçlü sesiyle misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatan Onurluer, şıklığıyla da büyük beğeni topladı.

 

Geceye özel tercih ettiği iddialı sahne kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde toplayan başarılı sanatçı, repertuvarındaki seçkin eserlerle müzikseverlere bayramın en güzel kapanışını yaşattı.

 

Yoğun ilgi gören konser boyunca izleyiciler, Cerem Onurluer’in enerjisi ve yorum gücüne alkışlarla eşlik etti.

 

Cerem Onurluer’in performansı, Bodrum gecelerine damga vururken, sanatçının zarafeti ve sahne hakimiyeti bir kez daha takdir topladı.

 

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