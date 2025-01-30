Cenk Eren, rapçi Lvbel C5'nin ‘Hav hav' şarkısına bakın ne dedi?

Cenk Eren, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Kombinleri için şarkıcı, "Yakışması, rahat olması ve kimsede olmamasına dikkat ediyorum. Fiyatına bakıyorum, pahalı bir şey almıyorum. Eskiden o hatayı yaptık. 20 sene önce markalara çok para verdim. Gereksizdi" dedi.

Teoman'ın, "Bu yaştan ne aşkı" sözlerine Eren, "Teoman komşum. Çok ahbaplığımız yok. 7-8 senede bambaşka biri oldu. Ona bayılıyorum. Hayatta hiçbir şey istemiyor. Kafede görüyorum fincanı ağzına götürürken bile yoruluyor. Ben de öyleyim. Onun öyle demesi çok doğru. Son yıllarda bu jenerasyonda evlilik gitmiyor. Kavgalar ve boşanmalar oluyor. Aşka inancı kaybetmez ama evlilik başka... Aşık olunca evlenmek zorunda mıyız?" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, "İnsanlar bu açıklamalarla evlilikte soğur mu?" sorusuna, "İnsanlar evlilikten soğuyacaklarsa bizim sanat camiası konuşmasından değil, gündüz programını seyretmesinler" yanıtını verdi.



DİNLEMEDEN AHKAM KESMEK BAŞKA BİR ŞEY

Eren, Lvbel C5'in 'Havhavhav' eserinin popüler olmasına, "Buradan da başka bir yere gideceksek geçmiş olsun. Dinlemedim ama dinlersem sevebilirim. Dinlemeden ahkam kesmek başka bir şey. Senin de 'Deh Deh' diye şarkın var derler" ifadelerini kullandı. Son dönemdeki şarkılar için Eren, "Şarkıların zamanı düştü. Bir dakikaya düştü. Müziğe giriş vardı eskiden onlar kalmadı. Şimdi şak diye şarkıya giriyorlar. Bir dakikada şarkıdaki duyguyu anlatamazsın. Yeni ve eski nesil arasında fark çok açıldı. Melike Şahin'den şarkı dinlemeyi seviyorum" dedi.

Projelerinden bahseden şarkıcı, "Seneler önce Ferdi Özbeğen şarkılarından oluşan albüm yapmıştım. Şimdi Ferdi Özbeğen'in ikinci albümünü yaptım. Nisan ayında çıkacak" dedi. Mekandaki ücretlerin pahalı olmasına Eren, "Asgari ücretle geçinen bizim oraya değil konsere bile gitmesi imkansız. Hatta sinemaya bile gitmesi zor. Benim söylediğim mekanlara gelen insanların ekonomi durumu biraz daha iyi..." dedi.



BU İŞLERDE ÖN KESMEK KOLAY DEĞİL

Oyunculuktaki tekelleşmenin gündem olmasından sonra şarkıcı, "Müzik sektöründe var mı?" sorusuna, "Müzikte olmaz mı? Normal, herkes bir şey yapmak istiyor. İyi menajerle çalışmak istiyorlar. Bu işlerde ön kesmek kolay değil. Sosyal medyanın olduğu zamanda kimse kimsenin önünü kesemez. İnternete bir şarkı koyuyorsun, yarın herkes onu tanıyor" şeklinde konuştu.