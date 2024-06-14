Cenk Eren, er meydanına çıktı! Estetikli fotoğraflar fotoşop mu gerçek mi?

Cenk Eren, Nişantaşı’ndaydı.

"Bakın şimdi dışarı er meydanındayım. Var mı fotoşop" diyen şarkıcı, "Spor ve sağlıklı beslenme hayatımda önemli yer tutuyor. Haftanın yedi günü sabah 05.30’da uyanıp önce koşuyorum. Sonra salonda biraz çalışıyorum. Bu operasyonu aynaya baktığımda kendimi iyi görmek istediğim için yaptırdım" dedi.

Sokak hayvanları için hazırlanan yasa tasarısıyla ilgili Eren, "Sorun öldürerek çözülmez böyle bir şey yok. Dünyada öldürme yok. Beni AK Parti Grup Başkan Vekili aradı ve görüşlerimi aldılar. Dünya kısırlaştırarak çözmüş bunu. Üretimi durdurmazsanız 1.5 sene sonra yine aynı popülasyon olur. Avrupa’da kısırlaştırmışlar; çünkü ama şimdi Avrupa ve Amerika'da kedi köpek yok ama kafam kadar fare var, her yerde öyle böyle değil" diye konuştu.