Cengiz İmren’den veliaht sorusuna ilginç cevap

Mekan rezervasyonlarının günler öncesinden kapandığı gecede seslendirdiği şarkılarla kulakların pasını silen Cengiz İmren, "Arabesk hep popüler. Sizce Cengin İmren'in yerini doldurabilecek bir kişi var mı?" sorusuna, "Cengiz İmren'in yerini ancak Cengin İmren doldurur. Gerçekten sinyal veren benden iyi veren biri olursa elinden tutar ve ona şarkı da yazarım" yanıtını verdi.

'Cengiz İmren Best Of' albümünün hazırlığı içerisinde olduğunu belirten şarkıcı, "Çok heyecanlıyım. Proje hakkında detay verip sürprizin kaçmasını istemiyorum. Ama birçok ismi bu albümde bir arada göreceksiniz'' dedi.