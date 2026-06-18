Cenay Türksever ve eşi Gülşen Türksever'den bebek sorusuna dikkat çeken cevap

'Gelin' dizisinin başrol oyuncusu Cenay Türksever ve eşi Gülşen Türksever, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Oyuncu, "Lüks ve pahalı tutkunuz var mı?" sorusuna, "Benim dolabım eşime göre daha büyük. Benim aksesuar takıntım daha çok. Benim parfüm, güneş gözlüğü ve ayakkabılarım var. Markam orta çaplı" yanıtını verdi. Gülşen Türksever, "Eşimin kendine ait stylingi var. Benim de ufak dokunuşlarım oluyor" dedi. Tatil planı için Cenay Türksever, "Bulgaristan tatil planımız var. Sezon öncesi Urla olabilir. Bulgaristan doğumluyum. Annem tarafından bütün akrabalarım orada... Orada doğanın içinde huzur ve kafa dinleme oluyor. İstanbul'un trafiği ve kaosunu herkes biliyor" açıklamasını yaptı.

Projeyle ilgili oyuncu, "421'inci bölümde sezon finali oldu. Yeni sezon hazırlıkları başladı" dedi.



Gözlük ve şapka takmasına Cenay Türksever, "Proje bazlı imaj değişikliği olacak. Şimdilik saklamadayız" diye konuştu. Cenay Türksever, podyum teklifi geldiği zaman değerlendirebileceğini söyledi. Bebekle ilgili sorulara Gülşen Türksever, "Şimdilik sürpriz. Hayırlısı" derken oyuncu, "Oralara girmeyelim" ifadelerini kullandı.