Cemiyetin önde gelen isimleri sağlık için buluştu

Ece Vahapoğlu’nun liderliğinde, kadın sağlığının önemine dikkat çekilen etkinlikte, doğanın şifalı gücü yeniden keşfedildi. Bade Natural’in %100 doğal içeriklerle üretilen, hassas ciltler için özel olarak geliştirilen Koltuk Altı Roll On Deodorant’ı tanıtıldı. Sağlığa zararsız bu özel ürün, kanserle mücadelede doğal içeriklerin rolüne vurgu yaparak, sağlıklı bir gelecek için farkındalık yaratmayı hedefledi.

Bade Natural’in kurucusu Sinem Kapar Şahindere, doğal, katkısız ve sürdürülebilir içeriklerin kanser gibi ciddi hastalıklarla mücadelede kritik önem taşıdığını belirtti. Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz ise meme kanseri ile mücadelede doğal ürünlerin etkisinin her geçen gün daha fazla önem kazandığını ifade etti.

Bu anlamlı buluşmada, cemiyet ve influencer dünyasının önde gelen isimleri bir araya gelerek bu sağlıklı girişime destek verdiler. Arzu Kunt, Aslı Çelik Hatemi, Zeynep Yılmaz, Çağla Şahin Aksu, Aşkım İrem Aktulga, Begüm Özer, Çağla Küçükdereli, Ceylan Çapa, Deren Karaca, Dilek Arslan Dilber, Ece Tuncel, Mert Vidinli, Melis Özer, Eda Güzelcik, Katre Turan, Merve Sarıtaş, Serap Sarı, Sinem Fındık Kınay Ve Tuğçe Postoğlu gibi birçok ünlü sima, bu özel etkinlikte yer aldı.

KADIN SAĞLIĞINA DOĞADAN DOKUNUŞ

Bade Natural, hassas ciltler için %100 doğal içeriklerle formüle ettiği %100 Doğal Hassas Ciltler İçin Koltuk Altı Roll On Deodorant’ı ile doğal cilt bakımına yeni bir soluk getiriyor. Cennet Hurması, Mür Reçinesi ve Usnea Barbata Likeni gibi zengin doğal özlerle formüle edilen bu ürün, cildin doğal yapısını bozmadan ter kokusunu önlerken aloe vera ile cildi nemlendirip onarıcı bakım sağlıyor. İçerisinde alüminyum ve alkol bulunmaması ile vücuda zararlı kimyasalların kullanımına karşı bilinç kazandırmayı hedefliyor. Güçlü bir antioksidan olan turp kökü fermenti ise cildi yenileyici bir etki sunarak tek ton bir cilt görünümünü destekliyor. Çiçeksi uçucu yağlar içeren formülü ile gül, lavanta, ylang ylang ve ıtırın ferahlatıcı kokusu ciltle buluşuyor.