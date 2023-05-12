Cemil İpekçi’nin ‘Bodrum’ koleksiyonuyla podyuma yaz geldi

Öykü Serter’in sunuculuğundaki Cemil İpekçi’nin 2023 İlkbahar&Yaz koleksiyonu "BODRUM" defilesi büyük ses getirerek, alkışlarla izlendi. Türkiye’de ilk kez bir modacı defilesinde ikiz manken podyuma çıkardı.

Artık Bodrum'da yaşadığını söyleyen İpekçi koleksiyonunun adını da bu yüzden Bodrum koyduğunu belirterek rengarenk tasarımlarını sundu. İpekçi defile sonunda selamlamasını Akrep Nalan’ın ‘Halikarnas’ şarkısıyla yaptı.



“Kafasını Modaya Takanlar Gelip Geçicidir”



Cemil İpekçi: “Kafasını modaya takan kişiler moda kadar geçicidir.” sözleriyle herkesi şaşırttı. İpekçi:“Ayrıca son zamanlarda sürekli duyduğumuz moda ikonu diye bir kavram var. Moda ikonları da takipçileri kadar ikondur.” dedi.

Geceye Ünlü Akını



Koreografisini Banu Noyan’ın yaptığı defilede, İpekçi'nin koleksiyonunu Demet Şener, Özge Ulusoy,Wilma Elles, Gizem Özdilli, Ece Gürsel olmak üzere 40 profesyonel model podyumda modaseverlere sergiledi. İnci Sözlük Open Stage’in son gecesinde; Doğu Perinçek, Leyla Alaton, Neslihan Kozanaoğlu, Gül Ergi, Adil Yıldırım, Anetta Sarrafgil-Gaye Güldemir, Beste Korkmaz, Ebru Sanver, Neslihan İpekçi, Şefika Özgen, Tayfun-Bella Duygulu, Tolga Arman gibi ünlü isimler vardı.



İnci Sözlük Open Stage Awards’ta Ödüller Sahiplerini Buldu



İnci Sözlük Open Stage Awards’ta sektörlerinin başarılı isimleri iş, cemiyet ve sanat dünyasının bir araya geldiği görkemli ödül töreniyle sahiplerini buldu. ‘Sosyal Sorumlulukta Öncülük, Meslek Başarı, Girişimci İş İnsanı ve Sektörde Öncülük’ olmak üzere 4 farklı kategoride 14 kişinin ödül sahibi olduğu gecede ödüller Banu Noyan tarafından takdim edildi.





İnci Sözlük Open Stage Awards’ta Ödül Alanların Listesi:



*Ayşe Kulin - Sosyal Sorumlulukta Öncülük Ödülü

*Tamer Levent - Sosyal Sorumlulukta Öncülük Ödülü

*Rıdvan Bıyık - Meslek Başarı Ödülü

*Nasuh Mahruki - Sosyal Sorumlulukta Öncülük Ödülü

*Simay Bülbül - Sosyal Sorumlulukta Öncülük Ödülü

*Op. Dr. Galip Vidinlioğlu (Kastamonu Belediye Başkanı) - Sosyal Sorumlulukta Öncülük Ödülü

* Aytaç Can - Meslek Başarı Ödülü

*Emre Ertürk - Girişimci İş İnsanı Ödülü

*Gün Bilgin -Sosyal Sorumlulukta Öncülük Ödülü

*Hasan Fırat - Sektörde Öncülük Ödülü

*Hüseyin Özdemir - Sosyal Sorumlulukta Öncülük Ödülü

*Lütfü Sapmaz - Sosyal Sorumlulukta Öncülük Ödülü

*Şenol İpek- Sosyal Sorumlulukta Öncülük Ödülü

*Yasemin Gazanker - Sosyal Sorumlulukta Öncülük Ödülü