Cemil Ağacıkoğlu’nun “Son Hasat”I dünya prömiyerini 48. Toronto Film Festivali’nde yapacak

Dünyanın en büyük halka açık film festivallerinden Toronto Film Festivali’nde bir Türk filmi, Sezgi Üstün San ile Özlem Özçelik’in yapımcılığını üstlendiği, Cemil Ağacıkoğlu’nun yönettiği “Son Hasat” özel seçkiler arasında yerini alacak.

Toronto Film Festivali bu yıl 7-17 Eylül tarihlerinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Tüm dünyadan 500 bini aşkın sinemaseverin katıldığı festivalin özel seçkileri arasında bu yıl, yönetmen Cemil Ağacıkoğlu’nun imzasını taşıyan, Sezgi Üstün San ile Özlem Özçelik’in yapımcılığını üstlendiği 2023 yapımı “Son Hasat” dünya prömiyerini yapacak.

Bugüne kadar “Çağdaş Dünya Sineması” başlığı altında dünya sinemasından seçilen yapımlarının gösterildiği bölüm, 2023 yılı itibariyle “Centrepiece” olarak adlandırılacak. Festivalin programlama ve platform lideri Robyn Citizen isim değişikliğiyle ilgili olarak; "Centrepiece, dünya genelindeki festivallerden övgü alan filmlerin, Kanadalı ve uluslararası yeteneklerden merakla beklenen prömiyerlerin ve etkili sinema ustalarının en yeni çalışmalarının sergilendiği uluslararası bir vitrin” dedi. Centrepiece’de gösterilmek üzere davet alan “Son Hasat” da, Citizen’in belirttiği gibi, dünya prömiyerini yapacağı bu özel bölümle uluslararası vitrinde yerini alacak.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bulgaristan Ulusal Film Merkezi’nin desteklediği, Sezzfilm yapımı “Son Hasat”ın çekimleri 2022 yılında Afyon’da gerçekleştirildi. Filmin post prodüksiyon çalışmaları ise 2023 yılında Sofya’da tamamlandı. Başrolünü Hilmi Ahıska’nın oynadığı filmde, küçük bir Anadolu kasabasında yaşayan ve geçimini kamış hasadıyla sağlayan Ali’nin yerel çetelerin zulmüne karşı verdiği mücadele anlatılıyor.

SON HASAT/ THE REEDS

Türkiye Bulgaristan ortak yapımı

Yönetmen: Cemil Ağacıkoğlu

Senarist: Cemil Ağacıkoğlu, Arzu Ağacıkoğlu

Yapımcı: Sezgi Üstün San, Özlem Özçelik (Sezzfilm)

Ortak Yapımcılar: Veselka Kiryakova (Red Carpet) Bulgaristan, TRT

Görüntü Yönetmeni: Emre Pekçakır

Kurgu: Selda Taşkın

Orijinal Müzik: Doğan Duru

Ses Tasarım & Mix: Alexander Simeonov, Ivan Andreev

Sanat Yönetmeni: Canip Serten

Kostüm: Hülya Arat

Cast: Ahad Kazmaz

Oyuncular: Hilmi Ahıska, Sevgi Temel, Gökhan Yıkılkan, Berkay Şanveren, Erdem Şenocak, Yelda Alp, İhsan İlhan, İlyas Özçakır

Konuk oyuncu: Ercan Kesal.

"Son Hasat", dağlarla çevrili küçük bir Anadolu kasabasında yaşayan ve geçimini kamış hasadıyla sağlamaya çalışan Ali'nin yerel çetelerin zulmüne karşı verdiği mücadeleyi ve karısının sevgisini geri kazanma çabasını anlatıyor.

CEMİL AĞACIKOĞLU

İstanbul’da yaşayan senarist ve yönetmen Cemil Ağacıkoğlu, ilk uzun metrajlı filmi "Eylül"ü 2011 yılında tamamladı. Film uluslararası birçok festivalde gösterildi. 2011 South East European Film Festivali ve Adana Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödüllerini kazandı. Film ayrıca Altın Koza'da En İyi Aktris, En iyi Kurgu ve En İyi Ses Tasarımı ödüllerini de aldı. İkinci filmi "Özür Dilerim” 2014 yılında Goa, Londra ve Hamburg film festivallerinde gösterildi. İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazandı. Ağacıkoğlu’nun üçüncü uzun metrajlı filmi "Tarla", 2016 yılında Saraybosna Film Festivali Ana Yarışma bölümünde yer aldı. Film, 2016 Adana Altın Koza Film Festivali'nde ve Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri’nde Umut Vadeden Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. 4’ncü filmi "Kafes", 2021 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışma’da En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı.