Cem Yiğit Üzümoğlu'nun itirazı reddedilirse Atina'daki prömiyerine katılamayacak

Dört yıldır Yunanistan’da tiyatro sahnesine çıkan Cem Yiğit Üzümoğlu’nun yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasına yönelik ilk talebi reddedildi.



İkinci kez itiraz dilekçesi veren Üzümoğlu, yasağı kaldırılmaz ise 25 Nisan’daki oyununun prömiyerine katılamayacak.



Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınarak ertesi gün yurtdışına çıkış yasağı ve denetimli serbestlikle serbest bırakılan başarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, Yunanistan’da oynayacağı yeni oyunun prömiyerine katılmak için yasağa itiraz etti.



Dört yıldır Baklava Cumhuriyeti oyunu ile Yunanistan başta olmak üzere birçok ülkede tiyatro sahnesine çıkan ve ödüllendirilen Üzümoğlu, ikinci oyununu sahnelemeye hazırlanıyor. Cem Yiğit Üzümoğlu, uzun zamandır



Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin repo günlerinde Atina’ya giderek provalarına katıldığı Köpekler oyununun 25 Nisan’da yapılacak ilk temsiline yurtdışına çıkış yasağı sebebiyle katılamaması söz konusu oldu.