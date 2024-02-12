Cem Özer'den yıllar sonra gelen evlilik itirafı! Eski eşleri küplere binecek

Sevgililer günü haftası sebebiyle eşi ile beraber yayına çıkan Cem Özer çok konuşulacak açıklamaları ve hayatına dair bilinmeyenleri Uzman Psikolog Özlem Esra Ada’ya anlattı.

BENİM EN BÜYÜK BAŞARIM BOŞANMAK

Yaptığı evlilikleri ile uzun süre gündem olan Cem özer yaptığı açıklama ile de şok etkisi yarattı. Özlem Esra Ada’nın sorularını yanıtlayan Özer “ En büyük başarım boşanmak, ben 2 çocuğumun annesi ile aynı ev içerisinde eş olamadım ama boşanınca, çok iyi arkadaş olduk çocuklarım da bu yüzden çok mutlu” diyerek eski eşlerinden boşanma kararının doğru olduğunun altını çizdi.

REHA MUHTAR’I BİR KAŞIK SUDA SEVERİM

Reha muhtarın bir dönem hakkında yaptığı haberler hakkında da konuşan Cem özer “ Reha muhtar beni mahvetti. Haber programında benim söylemediğim bir lafı söylemişim gibi yapıp bütün herkesi üzerime kışkırttı. Onun yüzünden tehdit telefonları aldım ve silah taşımak zorumda kaldım. Stand-up yaptığım salonlar basıldı. Tabi yayında içtiği kahve sert olduğu için kahve yerine üzüm suyundan yapılmış birşey içtiği için konuştuğunun farkında değil. Benden bir gün özür diledi ama onun özrünü asla kabul etmem” diyerek halen kızgın olduğunu belirtti.

PINAR’DAN ÖNCEKİ EVLİLİKLERİMDE HATA YAPMIŞIM

14 Şubat özel yayınında Özlem Esra Ada’nın sorularını yanıtlayan Cem Özer “ Pınar benim 5. eşim ve ondan önceki tüm evliliklerim büyük bir hataymış. Pınar ile birbirimize halen aşığız, Pınar, Nurgül, ben ve Nejat bir arada oturtabiliyoruz. Pınar beni tavladı ve şu an onunla çok mutluyum” açıklamasını yaptı.