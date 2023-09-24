Cem Karaca'nın hiçbir yerde olmayan fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı

Bu sezon 'Kalp Estetiği', 'Düğün Savaşı' ve 'Öldüm Bittim' gibi beş yeni filmde rol alan Ümit Okur, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi.



Vizyona girecek yeni filmlerinin galası için İstanbul'a geldiğini söyleyen oyuncu, vaktini alışveriş yaparak geçirdiğini söyledi.



Almanya'da yaşadığı dönemde unutulmaz sanatçı Cem Karaca ile kurduğu dostlukla da tanınan Okur, sanatçının hayatının anlatılacağı filmin çekileceğinin hatırlatılması üzerine, "Cem Karaca ile Almanya'da sürgündeyken dört sene bir arada bulundum. Unutulmaz anılara sahibim" dedi.

Alman Şehir Tiyatrosu'nda genç kadrolu bir oyuncu iken Cem Karaca ile tanıştığını ve onun annesi Toto Karaca ile sahneye koyduğu 'Kanaken' adlı müzikalde Cem Karaca'nın oğlu Yakup karakterini canlandırdığını söyleyen Okur, "Oyunu Almanya'da iki yıl sahneledik" diye konuştu.

DÖNECEĞİ GÜNLERİ HAYAL EDERDİ

Türkiye'ye giriş yasağının kaldırıldığı döneme kadar Cem Karaca ile dört yıl geçirdiğini ve sanatçının Almanya'da yaşadığı dönemlere yakından şahitlik ettiğini belirten Okur, kendi fotoğraf arşivinden Cem Karaca'nın bilinmeyen karelerini paylaştı.



Cem Karaca, 'Kanaken' adlı müzikli oyunun bitmesinden sonra bile sahneden inmediğini, oyuna gelen Türk gurbetçi ailelere Cem Karaca'nın oyun sonrası konser verdiğini söyleyen sanatçı, "Cem Karaca Almanya'da ekonomik olarak rahat etse dahi, 'Memleketim' diye hayiflanirdi. Sürekli ülkesine döneceği günleri hayal ederdi" ifadelerini kullandı.