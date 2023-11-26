Cem Karaca'nın hayatını anlatılacak filmde oynayan Melisa Aslı Pamuk'tan sanatçıyla ilgili flaş itiraf

“Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde, sanatçının oğlu Emrah Karaca’nın annesi Feride Balkan rolünde izleyeceğimiz ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, rolüyle ilgili ilk kez konuştu.



Pamuk; “Cem Karaca’nın eşi, tek çocuğunun annesi Feride Hanım’a hayat veriyorum. İlk görüşte bu kadar derin bir bağla bağlanmaları beni çok etkiledi. Yıllarca birbirlerini çok sevmişler” dedi.



Yüksel Aksu’nun yönetmenliğini üstlendiği film vizyon için gün sayıyor. Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya’nın ortak yapımcılığında çekimleri tamamlanan, Yüksel Aksu’nun yönettiği “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde sanatçının oğlu Emrah Karaca’nın annesi Feride Balkan rolünde izleyeceğimiz ünlü isim Melisa Aslı Pamuk, filmle ilgili ilk kez konuştu. “Hollanda’da doğup büyüdüğüm için sürekli dinlediğim bir sanatçı olmasa da çok sevdiğim şarkıları var Cem Karaca’nın” diyen Pamuk, biyografi filmlerini izlemeyi sevdiğini o yüzden gerçek hayat hikayelerinden yola çıkılarak çekilen projeler geldiği zaman çok heyecanlandığını belirtti ve “Senaryoyu ilk okuduğumda beni en çok etkileyen şey Cem Karaca’nın özgürlüğü ve yaşam tarzı için ne kadar çok savaştığı oldu” dedi.



Cem Karaca’yla Feride Balkan arasındaki derin sevgiden söz eden sanatçı; “İlk görüşte bu kadar derin bir bağla bağlanmaları da beni çok etkiledi. Yıllarca birbirlerini çok sevmişler” dedi. Dönem projesi olduğu için uzun hazırlıklarla sete başladıklarını saç, makyaj, kostüm dahil döneme uygun olması için çok çalıştıklarını belirten sanatçı, bütün ekiple çok uyumlu ve keyifli bir çekim süresi geçirdiklerini belirtti. İsmail Hacıoğlu’nu Cem Karaca olarak izleyeceğimiz “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde, deneyimli oyuncu Fikret Kuşkan’ı baba Mehmet Karaca, sinema ve televizyon dünyasının yıldız isimlerinden Yasemin Yalçın’ı ise anne Toto Karaca rolünde izleyeceğiz. Projede ayrıca, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel, Kubilay Tuncer gibi birbirinden değerli oyuncular da rol alıyor.