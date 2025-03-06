Cem Davran'dan yeni jenerasyon oyunculara gönderme!

Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği programda Ahmet Mümtaz Taylan, konuklarına yaşanmış, haberlere konu olmuş insan hikayelerini anlatıyor ve "sen olsan ne yapardın" diye soruyor. Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan, oyuncu Cem Davran'ı konuk etti

YARA, BENİM İÇİN BABAM

Cem Davran, Ahmet Mümtaz Taylan'la, yaşanmış gerçek hikayelerle Empati kurarken, Taylan'ın "Yara" sorusunda şu yanıtı verdi: "Yara benim için baba ölümü; sonra annem de vefat etti, başka yakınlarım da gitti ama, önce babamı kaybettim. Yarayı düşününce baba ölümünün üzerine çıkamıyorum!"



EŞİMİ İLK GÖRDÜĞÜMDE HAYATIMDA BAŞKA BİRİ VARDI

Cem Davran, Ahmet Mümtaz Taylan'ın "aşk" sorusunda ise "Evita müzikali çalışıyoruz Şehir Tiyatrolarında, ben Amerikalı yönetmenin, yönetmen yardımcısıyım, orada balede kız arkadaşım var, başka bir arkadaşım sevgilisi ve kız kardeşiyle geldi, ilk orda gördüm, evleneceğim kız dedim. Halbuki benim de hayatımda biri vardı. Çocuk da değiliz 25 yaşındayız, içimden dedim bu kızla evleneceğim. Aşksa aşk! Sonra hemen adam gibi ilişkimi bitirdim, alttan girdim üstten çıktım, 89 yılında tanıştık, 4 ay sonra nişanlandık, 90 yılında da evlendik" cümlelerini kurdu.

PARAYI SEVİYORUM

Cem Davran, paranın mutluluk da getireceğini savunanlardan çıktı. Davran fikirlerini şu cümlelerle anlattı: "Parayı seviyorum, mutluluğa yarar hiç topu taca atmam, hele böyle bir coğrafyada acayip yarar. Yıllar önce bunu televizyonda canlı yayında söyledim, beni eleştirmişlerdi, şimdi haklıymışsın diyorlar. Burası Norveç, Finlandiya değil, burası başka bir yer, burası başka bir coğrafya, burada para lazım, çok lazım."

BENDEN SONRAKİ JENERASYON KENDİNİ İYİ SANIYOR, İYİ DEĞİLLER!

Empati'de Cem Davran ve Ahmet Mümtaz Taylan, kendinden önceki jenerasyonlara, hocalarına özenli davrandıklarını ifade ettiler ve konunun üzerine Cem Davran şu yorumları yaptı: "Biz büyüklerden bahsederken bile heyecanlanıyoruz... Benden küçük, hatırı sayılır bir şöhreti var, röpörtaj yapıyor, nasıl başladın diye soruyorlar, 'Okuldaydım, şu rolü verdiler diyor, o rolü sana kim verdi? Cem Davran!' ben çok meraklı değilim senin benim adımı söylemene de, senin için sorun bu! İnsanın bir sürü şey öğrendiği, hayatının biçimlendiği kişilerin ismini söylememesi... Benden sonraki jenerasyonlar giderek kopuyor, iyi sanıyor kendilerini iyi değiller. Boşlukta dolanıyorlar."



ÇOK SEVMEK YAPIŞMAK DEĞİL

Cem Davran, 50 yaşında emekli olduğu Şehir Tiyatroları için de "arkadaşlar kırılacak ama" diyerek, önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Davran: "Şehir Tiyatroları her şeyim olmasına rağmen, 50 yaşımda emekliliğim doldu, ayrıldım. Çok sevmekten, ben o kurumu önemsediğim için... Sevmekle çok ilgisi var durumun...



Yine arkadaşlar kırılacak ama, bir şekilde söylemem lazım, kendi jenerasyonumdan ne arkadaşlar biliyorum "Emekliliğim dolsun bir saniye durmayacağım, kendi özgür tiyatromu yapacağım" diyerek 65 yaşına kadar full ense, üretimleri durmuş, durmasa bir şey yok, üretimini oraya yansıtsın. Ben, beni ben eden kurumdan 50 yaşımda emekli oldum, çok sevmek yapışmak değil"