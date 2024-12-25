Cem Belevi 50 Fifty’de

Sunuculuğunu Zeynep Bozkaya’nın, yapımcılığını Suat Yanç’ın üstlendiği programda, 2024’ün son 50 Fifty bölümü, dopdolu içeriğiyle dikkat çekiyor.

Bu haftanın öne çıkanları:

• Ebru Yaşar, Kıbrıs konserinde 2024 yılını değerlendirdi.

• Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş’un Bostancı konserinden çok özel görüntüler.

• Murat Boz, sahneye çıktığı partide renkli anlara imza attı.

• Ünlü yapımcı Kemal Aslan’ın düğün yemeğinde Yıldız Tilbe’nin performansı geceye damga vurdu.

• Ece Gürsel, yeni şarkısıyla müzik dünyasına hızlı bir dönüş yapıyor.

• Haftanın konuğu Cem Belevi, samimi itiraflarıyla gündem yaratacak.

• Gayrimenkul danışmanı Burçak Atalık, tatil planı yapanlara özel öneriler sundu.

Ayrıca yeni klipler, galalar, davetler ve çok daha fazlası bu hafta 50 Fifty’de!

Kaçırmayın!

50 Fifty, 26 Aralık Perşembe akşamı saat 20:00’de Dream Türk ekranlarında.

Tekrar yayınları: Cumartesi 16:00 ve Pazar 13:00.