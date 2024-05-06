Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum, 2024 yaz sezonuna başlıyor

Bodrum ve Bitez koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii'nin en sakin ve gizli noktasında konumlanan uluslararası otel zinciri Marriott International’ın, The Luxury Collection bünyesinde yer alan Bodrum’daki ilk resort oteli Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum; misafirlerine ilk andan itibaren onları özel hissettirecek kişisel bir tatil deneyimini sunmaya devam ediyor.

Caresse Bodrum, dünyaca ünlü restoranları, kişiye özel plaj deneyimi, misafirlere ve gruplara ait özel iskeleleri, kısa ve uzun dönem özel havuzlu villa, rezidans ve tekne kiralama opsiyonları ve eşsiz spa deneyimi gibi sunduğu hizmetlerin yanı sıra, 2023 sezonunda Bodrum’a yeni bir soluk getiren benzersiz sanat deneyimi Caresse Art Projesini bu yıl uluslararası platforma taşıyor.

Seçkin vizyonuyla Caresse Art, sanatseverlerle buluşmayı bekliyor

Geçtiğimiz yıl Caresse Art projesiyle yaza damgasını vuran ve kültür-sanat turizmine önemli bir katkıda bulunan Caresse Bodrum, bu yıl da özgün atmosferi, zengin sanatçıları ve eserleriyle, misafirlerine tatilin ötesinde sanatsal bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Sanat turizmi alanına öncülük etmek amacıyla 2023 yaz sezonunda ‘’Artistic Integrity’’ mottosu ile şekillenen Caresse Art projesi, bu yıl da pek çok sanatçıya ve esere ev sahipliği yapmaya devam edecek. 2024 yılı temasını ‘’Artistic Integrity Unity’’ olarak belirleyen Caresse Art projesi, bu yıl uluslararası platforma taşınıyor. Multi disipliner sanat anlayışını yansıtırken bir podyuma dönüşen ve sanatı yaşamın her noktasında görünür kılan proje, yenilikçi atölyelerin, sanatçı performanslarının, vizyoner turların ve söyleşilerin gerçekleşeceği proje Haziran ayından itibaren sanatseverlerle buluşacak.

Buddha-Bar Beach Bodrum, Barbarossa Bodrum ve La Zucca Pizza Bar ile eşsiz bir gastronomi deneyimi Caresse Bodrum’da!

Caresse Bodrum, dünyaca ünlü marka iş birlikleri ile misafirlerine sunduğu ayrıcalıklı tatil deneyimini gastronomi alanında da yaşatmaya devam ediyor. Gastronomi, müzik ve miksoloji alanlarında dünya çapında bir referans olarak kabul edilen efsanevi Buddha-Bar Beach Bodrum, neo-Asya sınırlarını aşıp gündüzden geceye uzanan konseptiyle benzersiz bir deneyim sunuyor.

Yunanistan’ın Paros adasının ikonik restoranı Barbarossa Bodrum, şefin özel yorumu ile hazırlanan taze ve yerel deniz mahsulleri, birbirinden lezzetli mezeleri ve gurme şarap seçeneklerinden oluşan menüsüyle konuklarını ağırlıyor.

La Zucca Pizza Bar Bodrum, kaliteli ve taze malzemelerle harmanlanan İtalyan lezzetlerini misafirlerine özel bir deneyim şeklinde sunuyor. Fırın pizzaları, taze makarna ve salata çeşitlerinden oluşan özel menüsü ile La Zucca Pizza Bar Bodrum, gurme restoranlarından biri olmaya devam ediyor.

Caresse Bodrum, SPA Caresse ile misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor

Bodrum’un masalsı atmosferini benzersiz bir spa deneyimi ile buluşturan Caresse Bodrum, yeni sezonunda ayrıcalıklı servisi ve çoklu masaj paketleriyle misafirlerine kişiye özel bir deneyim olanağı sunuyor. SPA Caresse, sade ve şık bir tasarıma sahip 6 adet terapi odası ile misafirlerine hizmet veriyor. 1700 metrekarelik alana sahip özel olarak tasarlanmış spa içerisinde, yüksek eğitimli terapistler tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir tedavi yelpazesi ile misafirlere çeşitli olanaklar tanıyor.

Caresse Bodrum’un büyüleyici manzarası eşliğindeki çift terapi suitleri, Türk Hamamı, sauna, buhar odası, kapalı havuz, açık hava jakuzisi ve pilates reformer stüdyosu bulunan modern spor alanıyla misafirlerin enerjilerini üst limitlere taşıyor. Sağlıklı yaşam konseptini benimseyen Caresse Bodrum, sezon boyunca misafirlerine sunduğu sağlıklı menü seçenekleriyle birlikte, gün doğumu ve gün batımında yoga seansları, reformer pilates, kişiye özel spor eğitmeni ve nefes terapileri gibi çeşitli spor aktiviteleri de sunuyor.

Uzun tatil yapmak isteyenler için en doğru tercih: Caresse The Residences Bodrum

Caresse Bodrum, tüm sezonu Bodrum’da geçirmek isteyen misafirler için sunduğu dönemsel konaklama ve satış seçenekli rezidansları ile misafirlerinin her türlü ihtiyacını karşılıyor. Caresse The Residences Bodrum’un ev sahibi ve kiracılarının, tüm otel concierge hizmetlerinden faydalanmalarını sağlayacağı özel “Caresse Privee” ayrıcalıkları da sunulan diğer bir hizmet seçeneği olarak ön plana çıkıyor.

Caresse Bodrum’u Denizden Keşfedin

Caresse Bodrum, sunduğu özel bağlama hizmetleriyle tekne tutkunlarının vazgeçilmez durak noktası olmaya devam ediyor. Tekneyle gelen konuklara özel bağlama imkanı, marine concierge hizmetleri ve teknelere özel servisler sunarak, deniz severlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Ayrıca, bünyesindeki uluslararası restoranların gurme lezzetlerini ve lüks alışveriş olanaklarını da sunarak deniz deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyor.

Caresse Bodrum’un Özel Tekneleri ile Bodrum’u Denizden Keşfedin

Caresse Bodrum, sevdikleriyle izole bir tatil geçirmek isteyen misafirlerini, özel koylarda ağırlama şansı sunuyor. Caresse Bodrum’un tekne kiralama hizmeti ile misafirler, Ege’nin kalbinde konumlanan Bodrum’un turkuaz koylarını, lüks ve konforlu bir şekilde deneyimleyebilirler. Dinlenmek ve bölgedeki birçok tarihi simge ve yapıyı keşfetmek isteyen misafirler, şık, modern, klasik ve geleneksele kadar çeşitli tekne seçenekleri arasında kendilerine en uygun olanı tercih edebilirler.

Lüks alışveriş deneyimi Caresse Bodrum’da misafirlerle buluşuyor

Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum, sunduğu hizmetlerin yanı sıra misafirlerini seçkin markalar ile buluşturuyor. Moda dünyasının önde gelen markası Vakko; Vakkorama ve Vakko Mare ile alışılmışın dışındaki mağazacılık deneyimini bu sezonda da sürdürmeye devam ediyor. Lezzetli pasta ve çikolata seçeneklerini eşsiz sunumuyla birleştiren Vakko L’Atelier de Fransız pastacılık sanatını Vakko şıklığı ile taçlandırıyor. Ayrıca, Bee Goddess ve Samsara markaları da her detayın düşünüldüğü lüks hizmet anlayışına yön vermeye devam ediyor.