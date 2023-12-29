'2. Sayfa'dan Umut Ünver'in haberine göre; Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun, eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile aşk yaşaması hakkında ilk kez konuştu!



Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan ile beraber olan Kenan Tosun, 35 yıllık eşi Serpil Tosun’dan anlaşmalı olarak boşandığını söylemiş, “Zaten ayrılık aşamasındaydık” demişti

Serpil Tosun sessizliğini 2. Sayfa’ya bozdu, "Evliliğimizde eski eşimin söylediğinin aksine hiç sorun yoktu.

Ne acıdır ki 35 yıldır yürüdüğümüz yolu onun ihaneti sebebiyle ayırmak zorunda kaldık.



Evlilik birliği içerisinde yaşamış olduğu gayrimeşru ilişkiyi haklı gösterme çabasında" dedi.