Canon, Drupa 2024 fuarında PSP'ler için kabartmalı baskı olanaklarını canlı uygulamalarla sergileyecek

Canon, standın merkezine yerleştirdiği ve birçok duyuya seslenen özel bir alan olan “The Core”’da baskının duygularla etkileşim kurma ve iş birlikleriyle işletmeleri dönüştürme gücünü gösteriyor. “The Core”, Nisan ayında Londra'daki Somerset House'da Kraliyet Ulusal Görme Engelliler Enstitüsü (RNIB) ile, görme kaybı yaşayanlar için oluşturulan “World Unseen” kampanyasının bir uyarlaması olarak öne çıkıyor.



drupa'daki Canon standını ziyaret edenler, dünyaca ünlü fotoğrafçıların görüntülerini PRISMAelevate XL yazılımı ve Arizona 2300 FLXflow ile üreterek sergiye dönüştüren World Unseen baskılarının yanı sıra diğer ortamlarda kullanılan kabartmalı baskı örneklerini de görme fırsatı bulacak. drupa fuarında 11 gün boyunca görseller sadece bu formatta sergilenecek ve görüntülerin dokunarak nasıl deneyimlenebileceği, hikayeler anlatabileceği, iletişim kurabileceği ve duygular uyandırabileceği gösterilecek.

Kabartmalı baskıların arkasındaki Arizona 2300 FLXflow ve PRISMAelevate XL gibi teknolojiler de stantta yer alırken Norveçli çiçekçi Fiori ve Alman mobilya perakende zinciri POCO için oluşturulan dokulu iç mekân dekorasyonu ve perakende uygulamaları da dahil olmak üzere birçok kabartmalı baskı örneği katılımcılar için sergilenecek.

Canon “Power to Move” teması altında, işletmelerin dönüşüm geçirmesini sağlayan en son teknoloji ve yazılımlarıyla inovasyon, dijital dönüşüm ve iş birliğine odaklandığını da vurguluyor. Ziyaretçiler Arizona 2300 FLXflow'un üretkenliğine ve verimliliğine ilk elden tanıklık ediyor. Bu yazıcılar; klasik teşhir ve yönlendirme tabelası malzemelerinden ahşap, cam ve metal gibi kullanımı zor malzemelere kadar çok yönlü yüzey seçenekleriyle, modern üretimin otomasyon ve verimlilik ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kaliteli ve yaratıcı baskılar gerçekleştirebiliyor. Üstelik PRISMAelevate XL yazılımıyla birlikte 4 mm yüksekliğe kadar kabartmalı dokuların üretilmesini sağlıyor. Bu şekildeki kabartmalı baskılar hem iş yerleri hem de konutlarda iç dekorasyon gibi farklı ortamlarda, göze çarpan efektler oluşturmak ve yüksek değerli perakende uygulamaları üretmek için ideal bir seçenek oluyor.

Canon Europe Geniş Formatlı Baskı Grubu, EMEA Pazarlama ve İnovasyon Müdürü Mathew Faulkner: “Kapsamlı baskı portföyümüzle olağanüstü ölçüde gurur duyuyor ve PSP'ler için sonsuz fırsat sunan eşsiz ve pratik uygulamalar yaratmaya çalışıyoruz. World Unseen sergisi, Canon teknolojisi ile elde edilebilecek olasılıklardan yalnızca bir tanesi. Ziyaretçileri drupa'da sadece ‘The Core’ alanımızda ağırlayarak bu güçlü görselleri bizzat deneyimlemelerini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda stanttaki farklı özel alanlarda sergilenen iş geliştirme fırsatlarından da yararlanmalarını bekliyoruz.”

Canon Europe, 5-7 Nisan 2024 tarihleri arasında RNIB ile birlikte düzenlediği World Unseen sergisinde ziyaretçilere dünyaca ünlü fotoğrafçıların görüntülerini deneyimletti. Sergideki her görsele sesli açıklamalar ve PRISMAelevate XL yazılımı kullanılarak Arizona 2300 FLXflow'da üretilen fotoğrafların ve Braille alfabesiyle yazılan açıklamaların kabartmalı baskıları eşlik etti. Ziyaretçiler, kabartmalı baskı sayesinde şekiller, vurgulanmış alanlar ve dokular aracılığıyla sahnenin farklı unsurlarını hissederek fotoğrafçılığı dokunarak deneyimledi ve görüntüleri zihinlerinde görselleştirdi. Sergi, görme engellilerin dünyayı nasıl deneyimlediğini anlayabilmeleri için görme engeli olmayan ziyaretçilere çeşitli görme bozukluklarını da simüle ediyordu.



drupa fuarı sona erdikten sonra, World Unseen sergisi için oluşturulan görseller, deneyimi daha geniş bir kitleye ulaştırmak ve yerel baskı hizmeti sağlayıcılarını kabartmalı baskının sunduğu fırsatları keşfetmeye teşvik etmek için çoğaltılarak EMEA'daki farklı bölgelere ulaştırılacak.