Cannes’da buluştular

Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen, Türk dizilerinin de büyük ilgi gördüğü, dünyanın en prestijli televizyon fuarlarından olan Mipcom Fuarı’na besteci kimliğimle katılan Murat Evgin, Game Of Thrones, Roma gibi önemli yapımların yapımcısı Frank Doelger ile yeni dizisi Concordia’nın ilk gösteriminde bir araya geldi.

Dizi müzikleri ve İstanbul üzerine sohbet eden Evgin ve Doelger, hatıra fotoğrafı çektirdiler.