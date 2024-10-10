Canlı yayında burnundan kan gelen Cem Öğretir'in sağlık durumu hakkında eşi Seda Öğretir konuştu!

ATV ana haber bülteni sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnundan kan geldi.

Öğretir, Esra Erol'da programına bağlandığı sırada rahatsızlanarak burnundan kan geldi. Esra Erol tarafından fark edilen olay sonrası reji ekipleri ünlü sunucuya ilk müdahalede bulundu. Olay sonrası ana haber bültenini Cem Öğretir yerine Özlem Aktay sundu.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cem Öğretir'in eşi Seda Öğretir açıklama yaptı. Seda Öğretir, "Cem iyi... Sabaha kadar hastanedeydik. Eve geldik. Beyin kanamasından şüphelenildi. Ama çok şükür beyin tomografisi temiz çıktı ve doktorlar o ihtimali eledi. İki alternatif üzerinde duruyorlar şimdi, ya burun damarlarıyla ilgili bir hassasiyet ya da ani bir tansiyon yükselmesine bağlı atak..." dedi. Eşinin kanamasının uzun süre devam ettiğini belirten Seda Öğretir sözlerine şöyle devam etti: "Gece boyunca inatçı burun kanaması hiç durmadı. Çok büyük bir tampon kullanıldı. Sabah kanaması durmuştu, tansiyonu çok iyiydi. Sonuçlar takip edilecek ve tansiyonla ilgili bir sorun tespit edilirse bundan sonrası için bir kardiyologla yola devam edip gerek görülürse tansiyon ilacı kullanacak. 25 yıldır Cem'i tanıyorum ilk kez burnunun kanadığını görüyorum. Zaten Cem de canlı yayında da burnunun aktığını sanmış. Merak eden herkese çok teşekkür ederim."