Canım Murat'ımızı kaybettik!

Gazeteci Murat Bayer(52), Nurtepe’deki evinde gece yarısı vefat etti. Bayer hastalığı sürecinde yaşadıklarını, tedavilerini, duygu ve düşüncelerini yazarak geniş kitlelere duyurdu. Bayer, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından, "1 aylık yatalaklik süremiz 2 saatlik temiz hava, orman, Deniz ile son buldu. Ayakta olduğum her güne şükürler olsun. Sona doğru gelirken zamanın ve hayatın tadını çıkarıyorum" yazdı.

Yine bir başka yazısında ise Bayer duygularını şöyle dile getirdi:

"Sitem etme..

İsyan etme.

Sabır ve şükür.

O kadar güzel dileklermişki.

2 yıl 4 ay önce kansere yakalandığında 'yapmak istediklerini yap, gününü güzel geçir, her günün tadını doyasıya çıkar" dediler.

İlk günler kendimce her sabah, ayakta olduğum, yürüyebildigim her güne şükürler olsun dedim. Daha sonra olacakları bilmeden şükrettim.

İsyan etme, stem etme..

Hergun içimden insan oğlu işte dayanamıyor, neden ben, neden beni buldu diye isyan ve stem duygusu vardı.

Şimdi yataktan kalkamıyorum, kolumu hareket ettiremiyorum. Hastaneye 2 kişi gidiyoruz. Asansör bozuldu ve ev en üst kat.(Gülücük işareti)

Ama sorun etmiyorum, güzel şeyler düşünüyorum.

Sonsuzluğa gideceğim.

Kadın cinayetlerinin olmadığı.

Çocukların cinsel istismara uğramadığı.

Savaşların olmadığı.

Magazin programlarında

1 lahmacuna 1000 TL verenler ile çocuğuna yemek alamayanlarin dunyasinda olmayacağım için mutluyum.

Sadece süreç yordu, yoruldum.

Kızmıyorum artık, kendi kendime soyleniyorum.

En yakın arkadaşlarımın aralarindaki farkı görüyorum. Vicdan denen duygunun birgün herkese lazım olacağını unutmuş olmalarına uzaktan üzülüyorum.

Evet ilk defa yenildim. Kanser sen galip çıktın bu savaştan, tebrik ederim. Herşeyi yaptım ama sana yenildim, çok kötü bir düşmandin. Asla karşındakine üstünlük vermedin..



Bugün çok yoruldum ve uzun bir yazı düşünmüştüm ama oarmaklarim buraya kadar dedi.

Bunda da şükür, teşekkür ederim parmaklarım.

Küçük bir not sevdiğim yakın arkadaşlarıma.

"Ya olduğunuz gibi olun, ya da göründüğünuz gibi"

Ben ayığım ve komik görünüyorsunuz...

Kapımda arabam var bugün 2 saat taksi ayarlamaya çalıştık. Kullanamıyorum.

Cebimde param var, yiyecek ve harcayacak ne iştahım var ne halim. Bugün 7'nci gün iştah kapalı ve mama ile gecistiriyoruz

Sevgilerle canım sevdiklerim.

Güzel İstanbul'um.

Dilsiz Türkiyem.

Yarım kalmış yaşamım.

Biraz gülelim, biraz ağlayalım ve sarılıp vedalasalim”



Murat Bayer geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yine bir yazı paylaştı.



Bayer’in bu “VEDA”adlı yazısı başta medya dünyasını ve okuyanları oldukça üzdü ve sarstı. Bayer yazına; ”Herkesten çok özür dilerim, Bu bir mutluluk vedası..” notunu düştü ve

“Düşünmesi bile insanın içinde heyecan verici bir mutluluk veriyor.

Şansa bak 8 milyarlık dünyada herkese nasip olmayan, Allah'ın sevdiği kullarına verdiği şehitlik mertebesi olan, dermansız hastalığı az sayıdaki şanslı kişiden biri olmam

Sizi seviyorum, buraya kadar benle agladiniz, benle güldünuz.

Biz ve doktorlarım elinden geleni yaptı hepsine ayrı ayrı teşekkürler." dedi.