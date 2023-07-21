Caner Topçu yaşadığı korkuyu açıkladı

'Dönence' dizisinin başrolü Caner Topçu, 'Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet' programının bu haftaki konuğu oldu. Genç oyuncu, canlandırdığı Özgür karakterinden özel hayatına kadar birçok bilinmeyenini paylaştı. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başladığını anlatan Caner Topçu, "Boş vakitlerimde de çok farklı meslek gruplarında çalıştım. Garsonluk, kuryelik, spor eğitmenliği... Sonuçta hayata karşı sürekli mücadele etmek zorundasın, benim de mücadeleci ruhum her zaman vardı. Canlandırdığım Özgür karakteri de çok güçlü ve ismi gibi özgür ruhlu biri" dedi.

Şöhretin kendisini başlarda korkuttuğunu söyleyen oyuncu, "Bir önceki dizimle takipçi kitlem genişledi. Dışarıda tanınmaya başladım. Babama kadar ulaştılar. O noktada nereye kadar gidecek diye korktuğum oldu. Evimi bulanlar oldu. 'Sen burada oturuyorsun' diye mesajlar geliyordu. Şimdi biraz sakinleşti" diye ekledi.

Konu aşktan açılınca Caner Topçu: "Sevgi körü körüne bağlanmaktır. Canlandırdığım Özgür karakterinde gördüğüm de bu. Sevdiğin kişiye elinden geldiğince yardımcı olmak, aidiyet, bağlılık... Benim için de böyle, Yengeç burcuyum."