Caner Topçu, "Oynamak istediğin kadın oyuncu var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi?

Caner Topçu, Etiler'de görüntülendi.



Formda haliyle dikkat çeken oyuncu, "Sekiz yıldır spor hayatımda... Haftanın 3-4 günü spor yapıyorum" dedi. Projelerinden bahseden Topçu, "Görüştüğüm 2-3 proje var. Sezonda bir iş olacak. Sürpriz proje için Amerika'ya gitmiştim. Orada İngilizce ve oyunculuk eğitimi aldım. İngilizceden sonra İspanyolcamı geliştirmek istiyorum. Amerika güzel geçti. Tatil değil iş odaklıydı. İki ay boyunca eğitim aldım. Aslında büyük fark yok. Sadece kültür farkları var. Farklı hocalardan eğitim almak daha iyi geldi. Oyunculuk anlamında farklı bir bakış açısı kattı" diye konuştu.



Oyuncu, "Oynamak istediğin kadın oyuncu var mı?" sorusuna, "Yetenekli kadın oyuncularımız var. İsmim vermeyeyim ama var oynamak istediğim oyuncular var" yanıtını verdi. Oyuncu, bu yaz tatil değil, iş odaklı olacağını belirtti.