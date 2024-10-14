Caner Erkin kızı Mihran Ela ile oyunlar oynadı!

Eyüpspor’un oyuncusu Caner Erkin, geride bıraktığımız gün Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdı. Kızı Mihran Ela ile birlikte hafta sonunu değerlendiren Erkin, Hupalupa Aile Eğlence Merkezi’nde kızı ile birlikte vakit geçirdi.



Her şeyin yolunda gittiğini belirten Caner Erkin, “Bugün antrenmanımız yoktu, bizde kızımla eğlenmeye geldik. Şükran’ın seti vardı, o yüzden baba-kız kaçamak yaptık" dedi. Objektiflere babasıyla poz veren Mihran Ela'nın elinde tuttuğu biletler, eğlencede kazandığını ve keyfinin yerinde olduğunu gösterdi.