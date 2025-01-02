Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya romantik yıl dönümü kutlaması!

Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile sekizinci evlilik yıl dönümü kutladı.

Futbolcu, oyuncuyla karelerini Instagram'dan paylaştı.

Erkin, romantik bir yazı yazdı.



Futbolcu, "Sana her geçen daha da çok aşık oluyorum kadınım.️ İyi ki bana evet dedin dünyanın en güzel kadını, beraber yaşlanalım yüzümüzdeki gülümseme hiç bitmesin seni çok ama çok seviyorum herşeyimsin dünyamsın 8.yıl dönümü" diye yazdı.



Erkin, karelere kalp emojisi de koydu.