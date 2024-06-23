Candan Erçetin yaz turnesinin startını verdi

KerkiSolfej Organizasyonu ve Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda İzmir, Adana, Ankara ve Bursa’da sahne alan Candan Erçetin, aralıklarla dört ilde dört günde verdiği konserlerle binlerce hayranıyla buluştu.

Önceki akşam sahne aldığı Bursa Kültürpark Açıkhava’daki programına “Bahar” şarkısıyla başlayan Candan Erçetin, dillere pelesenk olmuş şarkılarını kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Sahnede enerjisiyle ve muhteşem performansıyla bir an olsun yerinde durmayan Candan Erçetin’e müzikseverler danslarıyla eşlik etti. Yaklaşık iki buçuk saat sahne kalan Erçetin, konserini “Memleketim” şarkısı ile noktalayarak alkışlar eşliğinde sahneden indi.

Yoğun talep üzerine tekrar sahneye dönen Erçetin, “Kalenin Bedenleri” ve “Zeytinyağlı Yiyemem Aman” türkülerini seyirciler ile hep bir ağızdan seslendirdi. 25 Mayıs’ta İzmir ile başlayan yaz turnesine devam edecek olan başarılı sanatçı, 6 Ağustos'ta Altınoluk Amfi Tiyatro’da, 8 Ağustos'ta Bodrum Antik Tiyatro’da, 9 Ağustos’ta ise Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.