Canan Ergüder baskı gördüğünü açıkladı

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü paylaştığı Aile dizisinde kamera karşısına geçen Canan Ergüder, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu. Ünlü oyuncu, röportajında baskı gördüğünü açıkladı.

İşte röportajdan kesitler:

Annesiyle sorunlu ilişkisi olan bir kadını canlandırıyorsun. Senin annen ve ailenle ilişkin nasıldı?

Benim için aile çok önemli. En zor anlarımda arkamda ailemi hissettim hep. Annemden, babamdan, ablamdan çok destek gördüm ama her ailede olduğu gibi benim de çatışmalı dönemlerim oldu. Sanırım benim çatışmalarım hep sınır aşımı sorunuyla ilgili oldu. Kendi alanımı belirlemek, kendi kimliğimi ortaya koyabilmek için savaş verdim. Bunu da uzaklaşarak yapabildim. Amerika’da yalnız yaşamış olmasaydım belki de daha zor olabilirdi bu kimliği ortaya koymak.

Baskıcı ebeveyn görüyoruz pek çok dizide. Sence baskı kurmak bir şeylerin çözümü olabilir mi?

Sanırım baskı kurmak baskıyı kuran taraf için anlık çözüm getirse de ezilen taraf mutlaka bir yerden patlak verecektir. Enerjinin ivmesi bu yönde zaten. Baskı verildiğinde karşılayan taraf ya geri itecektir, ya gelen baskının gücünün başka bir yöne akmasını sağlayacaktır ya da kendi içinde şişip genleşecektir. Baskı kesinlikle bir çözüm değil. Bunu kendime her gün bir anne olarak hatırlatmaya çalışıyorum.

Sen hayatında hiç baskıya maruz kaldın mı?

Evet, gerek eğitim sistemi olsun gerek bu sistemin içindeki baskıyı kendi disipliniyle evde karşılayan aile yapım olsun baskısız bir çocukluk geçirdiğimi söyleyemem. Kendimi bu baskı dışında tanımaya ancak Amerika’ya üniversiteye gittikten sonra başlayabildim.