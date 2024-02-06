Can Yaman 30 günde 10 kilo verdi! Son hali şaşırttı!

Can Yaman, 30 günde 10 kilo verdiğini söyledi. Oyuncu, ayna selfiesi yapıp, kiloları nasıl verdiğini açıkladı.

Yaman, " 30 günde nasıl 10 kilo verdim? "Violet Like the Sea 2" çekimleri bittikten sonra, birkaç tatil ve noelden yararlanarak, ailem, ailem ve bana yakın olan insanlarla biraz vakit geçirebilmek için memlekete dönmeye karar verdim. Biraz dinlenmek lazımdı, gerçi hiç abartmıyorum! Bende çok özlediğim Türk mutfağının tadını çıkarmak istedim. Roma'ya döndüğümde sıkı çalışacağımı biliyordum, bir sonraki karakter için hazırlanmak için alışkanlıklarımda radikal bir değişiklik olacağını biliyordum: Sandokan!

Ve işte böyleydi: geri gelir gelmez karışmaya başladım... İlk hedef karakter için ideal kiloya ulaşmak ve sonrasında zihinsel yönlere odaklanmaktı. Çok zor bir dönemdi, bir ayda yaklaşık 10 kg verdim, 94.5 kg'dan 85 kg'a düştüm. Özellikle yoğun bir evre idi ve öyle, hayattan çok zevk aldım, günde 2 veya 3 kez egzersiz yapıp aralıklı oruç tutmak zorundayım, 16:8 kalorileri çok düşük tutarak. Yine de endişelenecek bir şey yok: yorgun olmama rağmen tamamen sağlıklıyım, gençleştim, detoksifikasyonlu ve hafifim, ama her şeyden önce çok memnunum. Belli ki her şey ciddi ve yetkin profesyonellerin sürekli izlenmesiyle oluyor" dedi.