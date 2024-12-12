Can Kızıltuğ, Korsanlar Diyarı'nın lideri oluyor!

Son yılların yükselen yıldızı Can Kızıltuğ, "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" filminde unutulmaz bir karakterle izleyici karşısına çıkıyor! Masalsı hikayesiyle büyüleyen filmde, Kızıltuğ bu kez korsanlar diyarının liderini canlandırıyor. Ancak bu lider, alışılmış korsan imajını altüst ediyor.Kızıltuğ, rolüyle ilgili heyecanını şu sözlerle paylaştı: "Korsanlar diyarının lideri olarak sizleri karşılayacağım ama biz sizin bildiğiniz korsanlardan değiliz, haberiniz olsun!"

ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ BİR KADRO

Filmin yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuna dikkat çeken Kızıltuğ, duygularını şu şekilde dile getirdi:

"Oyuncu kadromuz tam bir şampiyonlar ligi! Bu kadar özel isimle aynı projede yer almak benim için gurur ve mutluluk kaynağıydı." Set sürecini ise "Her anından keyif aldığım ve yepyeni dostluklar kurduğum bir film oldu. Yapımcılarımız Emrah Ertaş, Hande Ertaş ve Mert Turak’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." diyerek anlattı.

24 OCAK 2025’TE SİNEMALARDA!

Büyüleyici atmosferi ve etkileyici hikayesiyle "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı," izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi vaat ediyor. Başrollerini Mert Turak ve Ada Erma’nın paylaştığı filmin dev kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Fahriye Evcen Özçivit, Pelin Karahan, Keremcem, Jess Molho, Haldun Dormen, Meral Çetinkaya ve Altan Erkekli gibi usta isimler yer alıyor. Ayrıca Türkiye’nin sevilen şefi Somer Sivrioğlu da konuk oyuncu olarak projeye renk katıyor. 24 Ocak 2025’te vizyona girecek olan bu masalsı yolculuk, çocuklar kadar yetişkinlerin de kalbini fethetmeye hazırlanıyor. Sinemaseverler, şimdiden bu büyülü hikayeyi sabırsızlıkla bekliyor!