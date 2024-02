Can Bonomo'dan eşi Öykü Karayel'e aşk itirafı!

Can Bonomo, NTV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. Can Bonomo'nun Bambaşka Sohbetler'inden öne çıkan açıklamalarını paylaşıyoruz: Oğlum inanılmaz bir şey. Hiç beklediğim bir şey olmadı. Bir evladım olursa onu çok severim, koruyup kollarım, ona örnek olmaya çalışırım diyordum; bu kadar aşık olacağımı, durmadan onun yanında olmak isteyeceğimi tahmin etmezdim.



Babamla 30 yaşıma geldiğimde ahbap olduk arkadaş olduk. Bizim jenerasyonumuzda var galiba böyle bir şey. Varlıklı bir ailede, 2 katlı evde büyüseydim babama "siz" bile derdim. Hiç görüşmedik, hep çalışıyordu. Şimdi şahane bir ilişkimiz var...

Eşim çok güzel.



Can Bonomo, 2018 yılında Öykü Karayel ile evlenmişti.