Can Bonomo'dan eşi Öykü Karayel'e aşk itirafı!

Can Bonomo'dan eşi Öykü Karayel'e aşk itirafı! İşte detaylar...

Can Bonomo, NTV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. Can Bonomo'nun Bambaşka Sohbetler'inden öne çıkan açıklamalarını paylaşıyoruz: Oğlum inanılmaz bir şey. Hiç beklediğim bir şey olmadı. Bir evladım olursa onu çok severim, koruyup kollarım, ona örnek olmaya çalışırım diyordum; bu kadar aşık olacağımı, durmadan onun yanında olmak isteyeceğimi tahmin etmezdim.


Babamla 30 yaşıma geldiğimde ahbap olduk arkadaş olduk. Bizim jenerasyonumuzda var galiba böyle bir şey. Varlıklı bir ailede, 2 katlı evde büyüseydim babama "siz" bile derdim. Hiç görüşmedik, hep çalışıyordu. Şimdi şahane bir ilişkimiz var...
Eşim çok güzel.

 


Can Bonomo, 2018 yılında Öykü Karayel ile evlenmişti.

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