Çağrı Çıtanak'tan sürpriz proje

Başarılı oyuncu Çağrı Çıtanak, Netflix'in merakla beklenen yeni dizisi Kübra'ya ikinci sezon çekimlerinde dahil oldu.



Çıtanak, Kübra dizisinde Selim rolüne hayat verecek.

Taylan Biraderler imzası taşıyan ve kadrosunda Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Deniz Işın, Ahsen Eroğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Cihan Talay gibi isimleri buluşturan dizinin ikinci sezon çekimleri devam ediyor.

Çıtanak, bu sezon BluTV'de yayınlanan 8 bölümlük "Sen,Ben,O!" dizisinde eşi Başak Gümülcinelioğlu ile beraber başrolü paylaştı. Başarılı oyuncunun Netflix'te yayınlanan Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan ile birlikte kamera karşısına geçtiği "Sen İnandır" filmi büyük ilgi görerek yayınlandığından beri Top10 listesinde yer alıyor.