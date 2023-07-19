Çağla Şıkel ile Nail Gönenli evlenecek mi? Flaş iddia!

Nail Gönenli ile bir dargın bir barışık aşk yürüten Çağla Şıkel, evliliğe uzak olmadığının sinyalini verdi. Hayranlarıyla sosyal medyada sohbet eden iki çocuk annesi Şıkel, üçüncü çocuğa sıcak baktığını dile getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda kısa süreli ayrılık yaşayan Gönenli ve Şıkel, sosyal medyadan yaptıkları romantik paylaşım ile barıştıklarını duyurmuştu. 2008-2015 yılları arasında evli kaldığı, çocukları Uzay ve Kuzey'in babası Emre Altuğ ile boşanmasının ardından hayatına kimseyi almayan Çağla Şıkel, aşk orucunu Avukat Nail Gönenli ile bozmuştu.



Takvim'in haberine göre; Uzun süre sonra aşkı bulan güzel manken, geçtiğimiz gün Gönenli ile ayrılsa da arayı tekrar toparlamıştı. Hayranlarıyla sosyal medyada sohbet eden Çağla Şıkel, kendisiyle ilgili çok samimi açıklamalarda bulundu.



YETER Kİ İSTEYEYİM

Ünlü isim, sohbet arasında üçüncü çocuğa da yeşil ışık yaktı. İki oğlu olan Şıkel, "Bir çocuğa daha enerjiniz var mı, ister misiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "İstediğim her şeye enerjim yeter. Yeter ki isteyeyim. Yorgunluk daha çok zihinseldir. Bedenin ve ruhun sesini dinlemek önemli."