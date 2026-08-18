Çağla Şıkel ile kolajen iş birliği

Türkiye'nin lider takviye edici gıda markası Orzax, Çağla Şıkel ile kolajen kategorisinde yeni bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında Şıkel'in aktif yaşam ve kişisel bakım yaklaşımı, Day2Day markasıyla buluşacak.

Kariyeri boyunca modellik, oyunculuk ve sunuculuk alanlarında öne çıkan Çağla Şıkel, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını, sporu ve kişisel bakımı günlük hayatının bir parçası haline getiren yaşam tarzıyla da tanınıyor. Şıkel'in sağlıklı ve aktif yaşam odağı, Day2Day'ın iyi yaşam yaklaşımıyla bu iş birliğinin ortak zeminini oluşturuyor. Şıkel, iş birliğine ilişkin

şunları söylüyor: “Benim için iyi yaşam; hareket etmek, kendime iyi bakmak ve tüm bunları günlük hayatımın doğal bir parçası haline getirmek anlamına geliyor. Bu iş birliğinde ortak yaşam anlayışımızın yanı sıra ürün kalitesi ve standartlarının yarattığı güven duygusu da belirleyici oldu. Kendim için tercih ettiğim bu yüksek standartları ve yaşam biçimini paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.”



Cilt esnekliği, eklem ve kemik sağlığı gibi vücudun farklı yapı ve fonksiyonlarında rol oynayan kolajen, yaşın ilerlemesiyle birlikte azalabiliyor. Bu nedenle kolajen takviyeleri, bütünsel sağlık ve bakımı günlük yaşamının bir parçası haline getirenler için öne çıkıyor.