Çağla Şıkel'den yoga dersi

Kırklareli'nin Merkez İlçesine bağlı Karahamza Köyü'nde bulunan ünlü yoga eğitmeni Çetin Çetintaş’ın sahibi olduğu Kioo Retreat Center daha önce yolları yoga ile kesişmeyen köy sakinlerine, ev sahipliği yaptı.



Ünlü sunucu-manken Çağla Şıkel’in katılımıyla yogayı ve nefes terapisini ilk kez deneyimleyen kadınlar hem yoga yapma fırsatı buldu hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.



Etkinliğin ana sponsoru Beauty Pillow cildin genç kalmasını sağlayarak yaşlanma karşıtı yastıklarından hediye ederek köy koşullarında yaşayan kadınların bakımlarına destek oldu.



Ünlü yoga eğitmeni Çetin Çetintaş sahibi olduğu ve Türkiye’de başka bir örneği bulunmayan inziva merkezi Kioo Retreat Center’da birbirinden özel misafirlerini ağırladı.



Ünlü sunucu-manken Çağla Şıkel’in sosyal sorumluluk projesi kapsamında katılımı ve Beauty Pillow markasının ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinlik, Kırklareli’nin Karahamza köyündeki kadınlara yoga ve nefes terapisi deneyimi sundu. Yoganın her yaştan insanın fiziksel ve zihinsel gelişimine eşlik ettiğini savunan eğitmen ve Kioo Retreat kurucusu Çetin Çetintaş: “Sevgili Çağla’nın katılımıyla çok kıymetli bir deneyime ev sahipliği yaptık. Kadınların gözlerindeki o parlaklık, deneyimlerken yaşadıkları heyecan her şeye değer dedirtti. Onların hayatında yeni bir sayfa açabilmek bizim için en büyük gurur. Hep söylediğim gibi; yoganın yaşı yoktur ve yer zaman yaş önemli değildir! Bugün bir kez daha anladık ki gelişmenin, değişmenin ve yenilenmenin yaşı gerçekten yok” diye konuştu.



Karahamza köyü sakinleriyle eğlenceli ve bir o kadar öğretici vakit geçirdiklerini belirten ve katılımcılarla nefes terapisi yapan ünlü sunucu-manken Çağla Şıkel: “Çetin Hoca ile birlikte bambaşka deneyimleri yaşıyorum. Bugün de bunlardan birini gerçekleştirdik. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almanın bambaşka bir mutluluğu var.



Kadınlarımızın yüzündeki heyecan ve gözlerindeki mutluluk ışıltısı her şeye değerdi. Buranın, benim hayatımda önemli bir yeri var. Eminim ki bugünden sonra gelen kadınlar için de özel bir deneyim olacak” dedi. Zor şartlarda çalışan emekçi kadınlara ortapetik yastıklarından dağıtan, Beauty Pillow markasının ana sponsorluğunu üstlendiği etkinlikte konuşan Beauty Pillow Marka Müdürü Baran Likoğlu: “Yaşlanma karşıtı yastıklarımızla kullanıcılarımızın cildinin genç kalmasına yardımcı oluyor.

Tıpkı yoga gibi onları rahatlatıyoruz. Etkinliğin genel amacına uygun bir marka vizyonumuz olduğundan dolayı burada yer almaktan dolayı son derece mutluyuz” diyerek sözlerini noktaladı.