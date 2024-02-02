Çağın Kulaçoğlu’ndan renkli remix sürprizi

Hande Yener'in tam 14 yıl önce piyasaya çıkan ve büyük ilgi gören şarkısı “Sopa”, yıllar sonra yeniden trendlere girmişti. Sosyal medyada viral olan şarkı için kolları sıvayan Çağın Kulaçoğlu, müzikseverlere parçanın remix versiyonunu yaptı. Yıllar geçmesine rağmen hala dillerden düşmeyen enerjik ve renkli parçanın yeni hali müzikseverleri şimdiden heyecanlandırdı.

Sözü ve müziği Sinan Akçıl’a ait olan parçanın düzenlemesi için Çağın Kulaçoğlu & Rareborn (Ayberk Sezer Gül) bir araya geldi. Şarkının orijinaline sadık kalırken parçayı farklı ve daha hareketli yorumlayan ikilinin ortak çalışması olan "Sopa" müzik listelerinin vazgeçilmezleri arasına girecek.

"Hande Yener-Sopa (Club Remix) (Çağın Kulaçoğlu & Rareborn)" 2 Şubat’tan itibaren tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında…