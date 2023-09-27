Çağdaş sanata kalp gözü etkisi

Kişisel sergileriyle sanatseverlerin beğenisini kazanan ünlü sanatçı Didem Yağcı, 18. Contemporary Istanbul’a son dönem çalışmalarından oluşan ‘Kalp Gözü’ serisiyle katıldı. Yedi eseriyle fuarda yer alan ünlü sanatçı, sanatseverlerden tam not aldı ve eserlerinde derinden sorguladığı insanın varoluş amacını ve tekâmül kavramını üst üste konumlandırdığı ahşap ve alçı katmanlar ile vurgulayan ünlü sanatçı, son dönem çalışmalarından oluşan 'Kalp Gözü' serisini sanatseverlerin beğenisine sundu. 18. Edisyonu gerçekleştirilen Contemporary İstanbul’da Red Art Galeri’de sanatseverlerle buluşan Didem Yağcı, 26 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen sanat fuarına yedi eseriyle katıldı.

Sanatçının heykellerinde yarattığı optik illüzyon içeren geometrik formlar, tekamül basamaklarına gönderme yapan, içe ve dışa doğru derinleşen katmanlar ile spiritüel bağlamda, insanın içsel yolculuğundaki edinimlerini, soyut ve metaforik bir şekilde dışa vuruyor. Çağdaş sanat tutkunlarını ağırlayan fuara her sene olduğu gibi bu sene de eserleriyle katkı sağlayan sanatçı, ayrıca aralık ayında Miami’de gerçekleşecek çağdaş sanat fuarı Art Miami fuarına katılacak. Ünlü sanatçı, 2024 Ocak ayında İstanbul'daki atölyesinde yeni çıkacak kitabının lansmanı ile eş zamanlı olarak bir sergi de açacak.