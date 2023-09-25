Çağatay Ulusoy'un yeni işine çok şaşıracaksınız!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Oyunculuk kariyerinin yanı sıra üzüm bağı alarak şarap üreticisi olan Çağatay Ulusoy’un 5 bin şişelik ilk ürünleri yıllandırma sürecinde. Bağdan çıkan ilk mahsul, gelecek yıl eylülde satışa sunulacak.



2 yıl önce Tekirdağ’ın “şarap köyü” olarak ünlenen bölgesinden bağ alarak üzüm yetiştirmeye başlayan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, uzmanların önerileri doğrultusunda şarap üretimine adım atmıştı. Ulusoy ve yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ 10’ar dönümlük üzüm bağları almış, kendi şaraplarını üretmek için çalışmalara başlamıştı.



Şu an itibarıyla 5 bin şişe şarap üretilmiş durumda ve bu şaraplar 1 yıl boyunca olgunlaştırılıyor. Ürünler, önümüzdeki yılın eylül ayında satışa sunulacak. Üretilen şarapların yüzde 20’si Çağatay Ulusoy’a, yüzde 10’u ise arkadaşlarına ayrılmış durumda.

Geri kalan kısmı ise Türkiye’deki önde gelen lüks restoranlar ve oteller gibi seçkin mekanlarda satışa sunulacak. Şu an için markanın resmi bir ismi bulunmuyor; ancak Çağatay Ulusoy’un bu yeni girişimi, Türk şarap endüstrisine heyecan katan bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

Eminim ki bu konudaki gusto sahipleri, gelecek yılın eylül ayını merakla beklemeye başlayacaktır bile...