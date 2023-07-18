Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkını bakın kim ortaya çıkardı? 18.07.2023 15:10 Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkını bakın ortaya çıkardı. İşte haberin detaylar... Adı aşk dedikodusuna karışan Ece Sükan ile Çağatay Ulusoy yine yan yana görüntülendi. Adları aşk dedikodusuna karışan Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan, Bodrum'da bir partiye katıldı. Terzi dizisinde oynayan ikilinin fotoğraflarını fotoğrafçı Mert Alaş paylaştı. Sükan ve Ulusoy'un sık sık bir araya gelmesi, "Aşk yaşıyorlar" yorumlarına sebep oldu. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Ece SükanÇağatay Ulusoy