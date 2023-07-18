Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkını bakın kim ortaya çıkardı?

Adı aşk dedikodusuna karışan Ece Sükan ile Çağatay Ulusoy yine yan yana görüntülendi.

Adları aşk dedikodusuna karışan Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan, Bodrum'da bir partiye katıldı.



Terzi dizisinde oynayan ikilinin fotoğraflarını fotoğrafçı Mert Alaş paylaştı.

Sükan ve Ulusoy'un sık sık bir araya gelmesi, "Aşk yaşıyorlar" yorumlarına sebep oldu.