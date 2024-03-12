‘Cadı’ filminden güçlü kadın karakterlerin yer aldığı çarpıcı yeni teaser paylaşıldı

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı romanından esinlenerek Erman Bostan’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği, psikolojik gerilim türündeki ‘Cadı’ filmi için vizyon hazırlıkları devam ediyor. Başrollerinde Furkan Andıç ve Buse Meral’in yer aldığı, WOW STUDIOS’un yapımcılığını üstlendiği 26 Nisan’da sinemaseverlerle buluşacak filmden yeni teaser yayınlandı. Merakla beklenen filmden yayınlanan yeni teaserda filmin güçlü kadınları ve onların hikayesine dair ipuçları veriliyor.

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı romanından ilhamla beyazperdeye aktarılan, birçok temayı içinde barındıran katmanlı hikayesiyle ‘Cadı’ filmi 26 Nisan’da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş günlerinde, genç bir dul olan Fikriye’nin zorla evlendirildiği Naşit Nefi Efendi ve yaşadığı köşk hakkındaki Cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışırken gelişen gerilim dolu olayların anlatıldığı filmden merak uyandıran yeni bir teaser yayınlandı. Filmde yaşanan gizemli ve gerilim dolu olayların arasında birbirine cesaret veren ve gücü temsil eden kadınlar hakkında ipuçları veren teaser filmin dünyasında izleyiciye yepyeni kapılar açıyor.

Naşit Nefi Efendi’ye Furkan Andıç’ın, Buse Meral’in de Fikriye’ye hayat verdiği ‘Cadı’nın kadrosunda ayrıca Çağdaş Onur Öztürk, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Manolya Maya, Hüseyin Soyaslan, Cengiz Orhonlu, Dilara Duman, Yağız Ata Dinçer, Ekin Pasvanoğlu ve Türk Sineması’nın usta isimlerinden Nur Sürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. WOW STUDIOS yapımıyla gerçekleşen filmin müziklerini ise ‘Adını Feriha Koydum’, ‘İstanbullu Gelin’ gibi dizilerde de imzaları olan Ercüment Orkut, Cem Tuncer ile Sabina Khujaeva yapıyor.

Psikolojik gerilimi yüksek, sürükleyici hikayesiyle ‘Cadı’ 26 Nisan’da A90 Pictures dağıtımıyla sinemalarda!