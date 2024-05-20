Caddebostan Tatar Salim Döneri ile tanıştı

1600’lü yıllardan bugüne uzanan ve Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de bahsettiği Kırım Tatarlarına özgü döneri 2012 yılında Ataşehir’deki ilk mekân ile İstanbul gastronomi dünyasına armağan eden Tatar Salim Döner Lokantası, yeni şubeleri ile büyümeye devam ediyor. Az ve öz menüsü ile gerçek lezzet meraklılarına Ataşehir ve Kadıköy Çarşı’da hizmet veren Tatar Salim, son olarak Caddebostan’daki yeni şubesi ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Günümüzde gastronomi meraklılarının peşine düştüğü “gerçek lezzeti” sağlıklı ve hesaplı menüsüyle sunan Tatar Salim’in öne çıkan lezzetleri arasında Lapseki ve Kastamonu’nun yaylalarında yetişen kuzu ve danaları kullanılarak hazırlanan Tatar döneri, madran suyuyla yapılan yayık ayranı, Mardin’den temin edilen kırık mercimek ve kemik suyuyla hazırlanan mercimek çorbası, ev yapımı tereyağının, Kastamonu Sarıkılçık pirinciyle buluştuğu pilavı, yağı alınmamış ve doğal süt tadını taşıyan bol fındıklı sütlacı bulunuyor.

AR-GE VE DOĞALLIK BİR ARADA

Sera Gıda’nın 20 yıllık deneyimini doğal lezzetlerle buluşturduğu Tatar Salim Döner Lokantası, geleneksel mutfağımızın önemli düsturlarından “Kendin yemeyeceğin ürünü başkasında da yedirmemelisin” düşüncesini barındırarak, her ürünü özenli ve temiz bir şekilde bir araya getiriyor. Tatar Salim’in lezzet yolculuğuna kaptanlık eden markanın Genel Müdürü Korhan Köserecep, 2012’de, dedesinin adını taşıyan Tatar Salim Döner Lokantası’nı açarak, Tatar döneri için yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarını gerçek döner gurmeleriyle buluşturdu.

KIRIM TATAR DÖNERİ BAŞROLDE

Dönerde kullanılan yağdan, pişirilirken kullanılan oduna kadar her detayda temizliğin öncelendiği Tatar Salim Döner Lokantası, gerçek döner lezzetini merak eden lezzet kaşifleri için keyifli bir deneyim sunuyor. Bu deneyim içine kimyasal hiçbir unsuru koymayan Tatar Salim Döner Lokantası’nın eşsiz lezzetlerinin sırrı Ar-Ge çalışmalarında saklı. 500 yılı aşkın lezzetiyle Tatar dönerinin geleneksel lezzetini sunarken, yeni lezzetleri de barındıran Tatar Salim, döneri “ara öğün” anlayışından kurtararak gerçek bir lezzet ziyafetinin başrolü haline getiriyor.

Gerçek lezzet ve uygun fiyatın bir arada sunulduğu Tatar Salim’de çekilecek bir ziyafetin sonrasında ise olumsuz sürprizlere asla yer yok. Şeffaf fiyat politikası ile misafirlerini memnun etmeyi amaçlayan Tatar Salim Döner Lokantası Caddebostan şubesi, İskele Sokak No:8’de her gün 11:30-22:00 saatleri arasında lezzet meraklılarını bekliyor.

Uygun fiyatlarının yanında Tatar Salim Pluxee, Multinet, Setcard yemek kartlarıyla ödeme seçeneği de sunuyor.