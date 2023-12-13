C Takımı'nın afişi hazır

90’lı yıllarda not ortalamasına göre oluşturulan sınıf sisteminde tembel öğrencilerin gönderildiği C sınıfındakiler büyüdü ama arkadaşlıkları hiç kopmadı. Yıllar içinde devam eden dostlukta değişmeyen tek şey, başlarını belaya sokmaktaki becerileri oldu. İçinde nostalji, aksiyon ve biraz da hüzün barındıran 2024 yılının en iddialı komedi filmi 16 Şubat’ta sinemalarda izleyici ile buluşacak.

Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Toygan Avanoğlu’nun başrolleri paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda; Emir Sefa Yıldırım, aynı zamanda filmin senaryosunu yazan Barış Başar, Hakan Bulut, Ömer Kurt, Billur Pınar Yılmaz, ve Turgay Tanülkü, Abdül Süsler, Dilara Üçüncüoğlu, Mustafa Şahin, Yonca Başak Kurum, Yasemin Sümer ve Öykü Uslu yer alıyor. Filmde Altan Erkekli, Alper Saldıran, Faruk Sofuoğlu, Dost Elver, Aşkım Kapışmak, Cansu Canan Özgen ve aynı zamanda filmin müziklerini yapan Çağatay Akman konuk oyuncu olarak yer alıyor.