C Takımı 2’nin teaserı yayınlandı! Macera ve eğlence tam gaz devam ediyor

İstanbul’da başlarını belaya soktuktan sonra Kastamonu’ya kaçan 6 arkadaş, gittikleri yerde de kendilerini bir sarmalın içinde bulurlar. 90’lı yıllarda lisede tanışan 6 arkadaş, uzmanlık alanları olan yaramazlıklarına 40’lı yaşlarda da devam ettikçe ortaya izleyicileri kahkahaya boğan bir film ortaya çıkıyor. C Takımı filminin gişede elde ettiği başarının ardından serinin ikinci filmi C Takımı 2, 14 Şubat 2025’te izleyici ile buluşacak.

Özgür Bakar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Vahdet Erdoğan'ın hikayesinden yola çıkarak Barış Başar’ın yazdığı, Vahdet Erdoğan imzalı filmde başrolleri yine Murat Akkoyunlu, Toygan Avanoğlu ve Sera Tokdemir paylaşıyor. Ömer Kurt, Hakan Bulut, Barış Başar, Emir Sefa Yıldırım, Billur Pınar Yılmaz, Hakan Bilgin, Haydar Şişman, Rukiye Bektaş ve Ceren Arı’ya bu filmde Kastamonulu sosyal medya fenomeni Taner Ayyıldız ve sosyal medyanın bir başka ünlü ismi Onur Sermik de eşlik ediyor.

Art arda çektiği Nasipse Olur, Sil Baştan Kaynanam, Veda Partisi, C Takımı filmleriyle bu yıl Bodrum Film Festivali’nde Sürdürülebilir Başarı ödülü alan yapımcı Vahdet Erdoğan, “C Takımının genel hikayesini yazarken bu maceranın seriye dönüşeceğini hissetmiştim. İzleyici takdir ederse C Takımı 7’ye kadar yolumuz var" dedi.