Büşra Pekin ve Ezo Sunal'dan sürpriz proje

Büşra Pekin, geçtiğimiz gün Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde geldikleri Zorlu AVM’de ilk durakları dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan ikili, bir süre yeni sezon ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı.



Alışveriş sırasında muhabirlerle karşılaşan ikili, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Şık AVM tarzları ile göz kamaştıran yakın dostlar, "Birlikte bir projede yer alacağız onun müjdesini verelim, şimdi ise alışverişe geldik" açıklamasında bulundu.