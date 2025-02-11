Büşra Develi sevgilisiyle görüntülendi! Oyuncunun erkek arkadaşı panik oldu!

Snob Magazin'in haberine göre; Büşra Develi, Nişantaşı'nda görüntülendi. Sevgilisiyle yürüyüş yapan oyuncu, gazetecileri görünce şaşırdı.



Develi'nin erkek arkadaşı farklı yöne giderek, oyuncudan uzaklaştı. Develi, röportaj bittikten sonra, "Arkadaşımı fazla bekletmeyeyim. Nerede acaba? Kaybettim onu" dedi.



Eşref Rüya dizisiyle ekrana dönecek olan oyuncu, sosyal medyada kendisini korumaya aldığını söyledi.

Develi, "Bu aralar aktif değilim, genelde bir dekots halinde geçiyor. Birşey olunca bakıyorum ve bir süre yok oluyorum. Yorumlar falan değil de kendi hayatıma odaklanmaya çalışıyorum, orada hep başkalarının hayatı var" dedi.