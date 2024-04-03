Buse Varol, üçüncü çocuk sorusuna ne cevap verdi?

Alişan'ın eşi Buse Varol, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Alışverişe çıktığını söyleyen oyuncu, "Uzun zamandır Nişantaşı'na gelmiyordum. Hem arkadaşlarımı ziyaret ettim hem de görüşmelerimi yaptım. Önümüzdeki sezon için kafamda bir şeyler var. İnşallah bir şeyler olacak sürpriz" dedi. Kızı Eliz ve oğlu Burak adından iki çocuğu olan Varol, "Annelik nasıl gidiyor?" sorusuna, "Güzel gidiyor. Biri 5 biri 3 yaşında. Artık büyüdüler" yanıtını verdi. Bayramda Mısır'a gideceklerini söyleyen oyuncu, "Farklı bir şey deneyimleyeceğiz. Çocuklarla ilk defa baş başa dadısız bir yere gideceğiz, o yüzden heyecanlıyım. Mısır'a ilk kez gideceğiz. Nereye gidelim derken, bir arkadaşımız Mısır'ı tavsiye etti. Yaz mevsimi olduğu için çocuklar deniz girmesini istedik" dedi.

ARTIK BİR DURALIM

Varol, "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz? sorusuna, "Şu an yok. İkimiz böyle bir şey düşünmüyoruz. Artık bir duralım. İlerleyen senelerde neden olmasın?" diye cevap verdi.