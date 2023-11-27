Burun estetiğinde ameliyatsız yöntem

Estetik operasyonların başında gelen burun estetiği artık yerini burun dolgusuna bırakıyor. Burun dolgusunun, özellikle nefes alma sorunu veya burun içindeki tıbbi bir şikayeti çözümlemek için değil tamamen estetik kaygılarla yapılan cerrahiye alternatif bir işlem olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, “Hyaluronik asit içerikli dolgu maddelerinin ameliyatsız olarak iğne veya kanül adı verilen özel aparatlar kullanılarak enjekte edilmesidir. Burun dolgusu yaptıran hasta istediği zaman yine de burun ameliyatı olabilir, hyaluronik asit içerikli dolgular kullanıldığı için istenildiği zaman dolgu hyaluronidaz isimli bir sıvı enzim ile eritilebilir. Uygulanan dolgu maddesi burnun kıkırdağına herhangi bir hasar yaratmaz. Burunda hiçbir zaman kalıcı dolgu kullanımı uygun değildir” dedi.

DİKİŞ VE BANDAJ GEREKTİRMEZ

Burun dolgusu yöntemiyle doğuştan olan burundaki şekil bozukluklarının hafifletilebildiğini belirten Sezgin, öte yandan herhangi bir asimetri veya bozukluk olmaksızın kişinin tamamen isteği doğrultusunda burnun ucunda yükselme sağlanabildiğini de hatırlattı. Sezgin, “Cerrahi olmayan bir teknik olduğu için dikiş ve bandaj gerektirmemektedir. Buruna eklenen hyaluronik asit tam kalıcı olmasa bile zamanla eklenen her dolgunun bir kısmı erimeden kaldığı için, tekrarlayan burun dolgusu işlemleri sonucunda hastanın burun şekli hiçbir zaman işlem öncesi ilk haline dönmemektedir” şeklinde konuştu.