Bursa Kebap Evi'nin yaz davetine ünlü akını!

Maslak 1453'teki Bursa Kebap Evi'nin yaz davetine sanat, cemiyet ve influencer'lar katıldı.

(Arzu Kunt)



Yiğit Macit'in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte boy gösteren Aysu Baçeoğlu, açıklamalarda bulundu. Organizasyonda şıklığıyla dikkat çeken şarkıcı, pijama giyen popçulara gönderme yaptı.

(Yiğit Macit - Aylin Ençok)

Şarkıcı, "Paran var ama rüküş olman gerekmiyor. Biraz vizyon sahibiysen ve göz önündeysen özen gösterebilirsin. Dünya starları tişört ve pantolon giyip çıkıyor. Bazı popçu arkadaşlar markalar logolu pano gibi giyiniyorlar. Pijamalara dünya para verilmiş ama rüküşlük abidesi. Biraz vizyon meselesi" dedi.

(Aysu Baçeoğlu)

DAHA GÜÇLÜ AYSU VAR

"Kendi isteğimle yedi sene uzak kaldım" diyen şarkıcı, "Kadınların birbirine yaptığı ego savaşından yorulmuştum. Yedi sene içerisinde terapileri aldım ve dersimi çalıştım. Aysu Baçeoğlu mankenlik döneminde, kırılgan ve annesinin kuzusuydum. Birisi ekmeğimle oynayınca evde 3-4 ay kapanıyordum. Annemin dizinde kendimi teselli ediyordum. '10 Numara' şarkısı yedi sene sonra yine patladı. Yine bu camianın içine düştüm. Yine kaos başladı maalesef. Kadınların kadınlara yaptığını kimse yapmıyor bu camiada... Hiçbir erkek sanatçının, "Aysu şu açılışa gitmesin, bu konsere gitmesin?' dediğini duymadım. Ama bazı kadınların menajeri arayıp, 'Aysu varsa ben gelmem' dediklerine şahidim. Bizim sektörde 2-3 kişi var. İnsanların ayağını nasıl kaydırırım, hep ben diyorlar. Ben buradayım, daha güçlü Aysu var. Annesinin dibine gidip kendimi kapanmayacağım" ifadelerini kullandı.

(Aysu Baçeoğlu)

HUKUKİ YOLLARDAN HAKKIMI ARAYACAĞIM

Bir müzik platformundaki hesabının hacklendiğini söyleyen Baçeoğlu, "Yüzbinlerce dinlenen şarkımın kapağına, 'Bak kapıda yazıyor 10 numara yerine bak arkamda yazıyor 10 numara' yazmışlar. Büyük bir güvenlik açığı olduğunu düşünüyorum, bunu yapan kişilerin de sokaktaki insanlar değil. Bizim sektörün içindeki isimlerden birileri olabilir. Beş gün boyunca kaldı orada bu yazı... Bu işler biraz para verdiğinde her şeyi yapabilir düzeye geldi. Bir kadına ağza alınmayacak laflar söylendi. Hakkımı hukuki yollardan hakkımı arayacağım, bu kadına şiddet ve zorbalık. Konserlerim başlıyor. 3-5 tane kötü ve iblis fikirli insanlar benim ayağımı kaydıracak diye Aysu yok. Kendi hikayesini yazan güçlü Aysu var" açıklamasını yaptı. Baçeoğlu, dijital ortamda şarkısının kapak resmi hacklenince dünyaca ünlü müzik portalına dava açmaya hazırlanıyor.

(Hüseyin Genç)

(Esra Çoban)

(Seda Canbolat)