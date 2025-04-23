Bursa Kebap Evi 13 ülkede 150 şubeye ulaştı

Yeme-içme sektöründe global marka olma vizyonuyla yola çıkan ve Türk mutfağını dünyaya taşıyan Bursa Kebap Evi, yurt içi ve yurt dışındaki toplam şube sayısını 150'ye çıkardı. Güçlü ekonomik büyümesi, istihdama katkısı ve şubeleşme hedefleriyle Türkiye'nin en dikkat çeken gastronomi markalarından biri haline gelen Bursa Kebap Evi, Türk lezzetlerini dünya sahnesine taşımaya devam ediyor.

Yöresel lezzetleri modern konseptle buluşturan; istihdam, yatırım ve üretim gücüyle Türkiye'den çıkan global bir gastronomi markası olan Bursa Kebap Evi, 2024 yılında yerli ve yabancı olmak üzere toplamda 12 milyon misafiri ağırladı.

Mustafa Cem Helvacı ve Caner Helvacı kardeşlerin öncülüğünde yönetilen marka, geçen yıl şubeleşme atağını sürdürerek yurt içinde ve yurt dışında yeni açılışlar gerçekleştirdi. Marka, geçen yıl 25 yeni şube açarak Türkiye başta olmak üzere toplam 13 ülkede 150 şubeye ulaşırken, yurt dışı şube sayısı 22'ye çıktı.

İngiltere'den Kanada'ya, Almanya'dan Suudi Arabistan'a ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne kadar geniş bir coğrafyada Türk mutfağının en güzel lezzetlerini müşterileri ile buluşturan Bursa Kebap Evi, girişimcilik ve yatırımcı güveniyle büyüme vizyonunu odağına yerleştirdi.

BU YIL 14 MİLYON MÜŞTERİ HEDEFLİYOR

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın dört bir yanına yayılarak Türk mutfağının elçisi olmaya devam eden marka, yeni dönemde ABD, Katar, Azerbaycan, İspanya, Sırbistan, Karadağ, Bahreyn ve Özbekistan gibi ülkeleri odağına almış durumda.

Her gün binlerce misafire hizmet veren, aylık 100 ton, yıllık ise yaklaşık 1200 ton döner ve iskender üreten Bursa Kebap Evi, bu yıl toplam müşteri sayısını 14 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Marka, globalleşme vizyonu doğrultusundaki 5 yıllık büyüme planında, yurt içinde 200, yurt dışında ise 75 olmak üzere toplam 275 şubeye ulaşmayı odağına almış durumda. Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar geniş coğrafyada varlığını güçlendirmeyi hedefleyen Bursa Kebap Evi, yeni pazarlar için de araştırmalarını sürdürüyor.



TÜRK MUTFAĞINI TANITIYOR, ÜLKEMİZE DÖVİZ KAZANDIRIYORUZ

Bursa Kebap Evi Ceo’su Hüseyin Genç, şirketin gelecek vizyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, kaliteli ürünleri, yıllara dayanan tecrübeleri ve iyi hizmet anlayışıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında yer alan şubelerinde misafirlerini ağırladıklarını söyledi.

Her şubede standartlaştırdıkları kaliteli hizmet anlayışıyla müşteri memnuniyetini maksimum seviyede tuttuklarını vurgulayan Helvacı, şu açıklamalarda bulundu: "Güçlü ve yenilikçi yönetim kadromuz ve başarılı franchise yapılanmamız sayesinde yurt dışında yatırımcıların güvenini kazanarak hızlı bir büyüme grafiği çiziyoruz. Dünyanın dört bir yanında Türk mutfağının unutulmaz tatlarını beğeniye sunarken, ürünlerimizin ihracatını da gerçekleştiriyoruz. Böylelikle Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini tüm dünyayla tanıştırıyoruz. İhraç ettiğimiz hizmet ve ürünlerle ülke ekonomisine döviz kazandırıyoruz."



TÜRKİYE'DE VE YURT DIŞINDA HIZLI BÜYÜMEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Genç, hali hazırda Türkiye ile birlikte 12 ülkede 150 şubeye ulaştıklarını kaydederek, hedeflerinin 5 yılda bu rakamı 275'e çıkarmak olduğunu vurguladı. "Uygun fiyatlı-yüksek kaliteli ürün" politikasıyla hem Türkiye'de hem de yurt dışında hızla büyümeyi sürdürdüklerinin altını çizen Genç, "Türkiye'de en çok tercih edilen ürünler arasında Bursa Kebabı, Karışık İstanbul Kebabı, Kasap Köfte, Künefe ve Kemalpaşa tatlısı öne çıkarken, yurt dışında damak zevkine göre özel menülerle yerelleşme stratejimizi de başarıyla yürütüyoruz." dedi.



Bursa Kebap Evi Hakkında

2010 yılında üç şubeyle yola çıkan Bursa Kebap Evi, bugün 13 ülkede 150 şubesiyle faaliyet gösteren global bir restoran zinciri haline gelmiştir. Yöresel lezzetleri modern konseptle buluşturan marka, istihdam, yatırım ve üretim gücüyle Türk mutfağını dünyaya tanıtan lider oyunculardan biridir.